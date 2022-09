Fabien CHATAIGNER

L'essentiel de mon parcours s'est déroulé dans le secteur du stationnement.



Fort d'une expérience de quatre années dans ce secteur, j'ai accompli avec rigueur et réussite les missions qui m’ont été confiées par la société Qpark France. Entreprise reconnue par son savoir-faire et une des actrices majeures dans la solution de places de stationnement.



Visant de nouveaux objectifs professionnels et souhaitant développer mes compétences mon cap s'est dirigé vers le groupe INDIGO, leader mondial et global du stationnement. Participant ainsi au développement du parking de demain, des parkings toujours plus connectées et offrant toujours plus de services au service de la mobilité urbaine individuelle.



Mes expériences m’ont construit, développant les qualités nécessaires pour devenir un manager fiable, intègre, adaptable, capable d’intervenir dans des contextes différents et faire face à des complexités multiples.



Mes domaines de compétences :



• Connaissance de l’environnement

• Sens commercial et sens du service

• Capacité d’organisation, de planification, respect des délais et aptitude à déléguer

• Capacité à manager une équipe

• Aisance relationnelle

• Esprit de synthèse, méthode et analyse

• Agit avec discernement, courtoisie et dans le respect de la confidentialité nécessaire



Créatif, dynamique et motivé , je suis de plus résolument orienté résultats et tourné vers l’opérationnel.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Diagnostic technique

Relation client

Contrôle qualité

Microsoft Office

Disponibilité

Satisfaction du client

Statistiques

Analyse de données

Rigueur et bonne moralité

Capacité à gérer les imprévus

Discernement et analyse de situation

Gestion de devis et bon de commande

Maitise d'équipement de péage