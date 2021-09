Fabien FABIEN.C (COURQUEUX)

Après avoir suivi mes études de styliste -modéliste, je travaille depuis seize années en qualité de chargé de production dans le prêt à porter. Tout au long de mon parcours, jai été en charge de la mise au point des produits et du suivi de production.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2016 - 2020- Responsable Technique - Société MIKATEX département Licence Marque «Lulucastagnette - Scherrer - Christian Lacroix Homme »

- Négociation et échange avec les fournisseurs et les sites de production sur du produit fini et produit à façon.

- Suivi des pré- séries et mise au point définitive

- Piloter le développement produit du croquis au lancement de production

- Définir et veillez au retro-planning de production

- Etude des cahiers des charges client

- Etiquetage : contrôle des compositions et code dentretien des produits

- Suivis et achats des commandes daccessoires, packaging et tissu pour Christian Lacroix



2006 - 2016 Responsable Technique - Société CANO (Seine et Marne) -

- Développement dossiers clients(Armand Thiery, Celio, Burton, Devred, Homme moderne, Carrefour , Cevimod .)

- Management de 3 assistants de production

- Définir et veillez au retro-planning de production

- Définir choix des sites de fabrication

- Mise au point des produits (conformité, mesures, bien aller des produits, finitions - montages)

- Envoie des ordres de fabrication

- Réalisation et mise à jour des dossiers techniques en anglais

- Piloter le développement produit du croquis au lancement de production

- Suivie des pré- séries et mise au point définitive

- Validation test tissu



2004 - 2006 Assistant de collection - Société CANO (Seine et Marne)

- Lancement des prototypes

- Contact permanent avec les fournisseurs

- Visite des principaux salons professionnels (Première Vision, tissu premier)



2002 - 2003 - 10ème et 12ème Festival des jeunes créateurs de DINARD

- Elaboration dune collection personnelle homme créateur



Sept. 2001 - Janv. 2002 - Stage puis CDD Assistant modéliste - Société

JOSE LEVY (Paris)

- Participation à la prise de mesure sur modèle, essayage, patronage

- Interpréter un croquis pour le transformer en patron à plat

- Réalisation des prototypes et mise au point produit



Juillet 2002 - Août 2002 Stage, Assistant styliste - créateur SAMY

CHALON (Paris)



Décembre 2001 Stage, Assistant de collection - Studio HOMME CERRUTI

- Participation à lélaboration du plan de collection