Fabien GALAND (GALAND)

Titulaire dun CACES (1,2,3,5) depuis 2ans, ce dernier vient renforcer mon aptitude ainsi que mes compétences en tant que préparateur de commande,



Détenteur dun BAC STI option microtechniques, jai poursuivi un BTS audiovisuel : option métier du son.



Ayant travaillé dans différentes branches (la manutention, ladministration et laudiovisuel), je développé une grande polyvalence et une excellente capacité d'adaptation. Je suis à laise avec linformatique et ce qui touche à la logistique.