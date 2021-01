Fabien KENDZIOR

Ingénieur Études et Développement en électricité.



Domaines de Compétences :



Coordination et pilotage de projets techniques.

Pilotage d'équipes de conception de câblages électriques.

Constitution de dossiers techniques.

Création et gestion de plannings de travail.

Maîtrise des outils de conception numérique 3D.

Architecture électrique et conception de câblages électriques automobile.

Études électriques (schématiques) et contrôles électriques.

Réalisation de plans de définition 2D.

Prototypage et maquettage physique

Validation de lintégration dans les environnements de véhicules.





Outils :



CATIA V5 base, Solide, EHI, EHF.

CATIA V4.

Electre, CatElectre.

VPM, GDG.

Pack Office.

Windows, Unix.





Langues :



Anglais opérationnel.

Allemand scolaire.



Mes compétences :

Catia v5

Automobile

Défense

Electricité

Câblage

Transport