Dynamique et engagé dans les projets que j'ai menés alliant sciences pharmaceutiques et management, je suis de nature curieuse, créative et rigoureuse. J'ai le souci du détail, une adaptabilité rapide à de nouveaux environnements et un goût prononcé pour le travail collaboratif.



Disponible dès septembre 2019, je suis à l'écoute d'opportunités en tant que chef de projet / consultant dans le secteur de la santé (industrie, assurance, start-up) et suis à votre disposition pour échanger davantage.

Au plaisir,

- Fabien Lagoutte



Mes compétences :

Lancement de produits

Flexible et rapide capacité d'adaptation

Gestion de projets

Esprit entrepreneur

Environnement juridique des produits de santé

Connaissances techniques

Étude de marché

Economie de la santé

Base de données