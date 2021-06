Fabien LATTEUX

Diplômé d'un Master 2 de Gestion des Assurances et du Patrimoine, je suis actuellement en CDI au sein du groupe Crédit Agricole dans la Caisse Régionale Normandie-Seine.



Spécialisé dans ces deux domaines étroitement liés, je me suis orienté dans un premier temps vers le conseil financier et patrimonial auprès du chef d’entreprise pendant trois années.

Par la suite, je suis entré dans le milieu bancaire afin d'élargir mes connaissances pour pouvoir mieux conseiller mes clients et leurs offrir des solutions plus variées en tant que conseiller particulier pendant un an et demi.



Je me suis redirigé vers le marché des professionnels afin de retrouver ce relationnel propre au BtoB qui impose d'autant plus de rigueur, d'efficience et de force de caractère.

Désormais, j'accompagne une nouvelle clientèle que sont les collectivités locales et associations gestionnaires en plus des exploitations agricoles qualifiées de "grands risques".



Enrichi de ces expériences, je peux utiliser les compétences acquises afin d'analyser les besoins de mes clients et mettre en place la(es) solution(s) réellement adaptée(s) à leurs besoins.



Mes compétences :

Motivée et responsable

Sérieux et esprit entrepreneur

Dynamique

Autonome et responsable

Autodidact

Aisance orale

Rédaction

Relationnel clients

Curieux / Ouvert d'esprit

Assiduité et professionalisme

Assurance

Finances

Gestion de patrimoine

Transmission de patrimoine

Droit de la famille

Préparation retraite

banque

initiative

ponctuel

conseil

gestion

Assurances professionnelles

Prévoyance