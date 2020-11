Fabien LIGNARD

Recherche actuellement un poste en alternance pour une duré d'1 ou 2 ans, à partir du mois d'Octobre pour un master dans le domaine sciences génies de matériaux. (rythme 2 semaines/2 semianes entre l'entreprise et la formation)

Connaissance dans les semi-conducteurs AsGa et InP

Connaissance sur les caractérisations d'auto-échauffement des composants organiques et minéral.



Mes compétences :

LabVIEW

Matlab

Microsoft Excel

OpenOffice

Python Programming

Solidworks

Visual Basic for Applications