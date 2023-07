Fabien MANIER

Création et développement du site internet avec maîtrise des langages php, javascript, css et le sql pour la gestion de la base de données pour les siteArray,Array entre autres.



Gestion complète d'une micro société, de la partie comptable aux relations commerciales.

Un partenariat avec Motoport France me permet de proposer pas moins de 3000 références supplémentaires et l'ouverture très prochainement du magasin sur Armentières, avec pour objectif le développement du concept de connected-store: Une offre commerciale encore inédite dans la région et probablement en France sur ce secteur



Mes compétences :

Production

Chimie

Management

eCommerce

Symfony

WordPress

jQuery

Personal Home Page

JavaScript

HTML5

Blogging

Gulp

Node.js

Sass

CSS 3

Git

PHP 5