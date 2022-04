Bonjour,



Je m’appelle Fabien Odic et je suis salarié depuis septembre 2018 chez Capgemini Nantes.



Je possède des connaissances en informatique dans les domaines de la programmation, de la base de données, des réseaux, des systèmes informatiques, de la conception de site internet et de la gestion de projet.



Mes compétences :

Wordpress

Java

Langage C

Python

Windev

Java EE

Talend

PHP

JavaScript

SQL