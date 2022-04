Fabien OHLMANN

Je suis activement en recherche de poste dans le domaine de la conception, le design et/ou la qualité. Je suis actuellement en poste en tant que responsable de bureau d’études et design au sein d’Honeywell Turbos Technologies, cependant je recherche aujourd’hui de nouveaux challenges et de nouvelles applications ou je pourrai mettre à profit mes connaissances et mes compétences.

Région souhaitées : canton de Neuchâtel / Haut Doubs



Mes compétences :

CAO

Leader Technique

Cotation ISO

Autonomie – Dynamisme

Autonomie et sens de l'adaptation

Riguoureux

Disponibilité et investissement professionnel

Bureautique