Fabien OLBRECK

Né dans les vertes collines du Nord en 1978, Je suis atteint de l’illustratite aigüe depuis ma tendre enfance… Il est vrai qu’issu d’une famille sourde, le dessin est naturellement devenu un moyen de communication.

Après des études d’Arts plastiques, option Illustration à l’École Saint Luc de Tournai, de nombreux petits boulots et autres formations graphiques, J'exerce la fonction de la conception,du graphisme dans de differentes entreprises comme la Redoute actuellement ..Mes inspirations sont trés diverses,

J' expose mes illustrations dans les 4 coins de France. Puis grace au succés de mon blog BD ,il a permis de pondre ma première BD Tranches de vie (publié en 2006 chez le Stylo bulles editions). J' aime l'humour, la bd, les illustrations et la photographie qui racontent des histoires ...





Mes compétences :

Photoshop

Flash

In design

Illustrator