Fabien OLLIVIER

Actuellement en poste depuis janvier 2012 dans une société leader dans le domaine du froid commercial et industriel, j'occupe un poste de chargé d'affaires.



Mes missions principales sont :



- Définition de produits,

- Définition des prix,

- Traitement et gestion des commandes,

- Suivi, Conseils et Orientation client



Mes compétences :

Génie climatique

Cvc

Froid industriel

Froid commercial

Charge d'affaires

Technico-commercial

Frigoriste