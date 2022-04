Fabien OVISTE

Après plus de 15 années travaillées chez des équipementiers automobiles (VALEO, METALDYNE et DEFTA - ex WAGON AUTOMOTIVE), dont 12 en tant que responsable dans la fonction Logistique, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans cette fonction.



De part mon expérience, je souhaite rejoindre une structure évoluant dans le secteur industriel, pour lui faire profiter de mes connaissances et compétences ; une structure de taille conséquente et tournée vers l'international pour apprendre et pouvoir progresser à moyen terme vers des responsabilités élargies.



Mes compétences :

Logistique

Lean Manufacturing

Management d'équipe

ERP