Fabien PACAUT

Enseignant de conception mécanique pendant six ans en lycée (agrégation B1), je travaille depuis 2005 en bureau d'étude.



Des débuts dans une société d'ingénierie m'ont permis d'appréhender la diversité des fonctions qui y sont attachées : "étude" au Service innovation chez AUTOLIV, "méthodes" pour un équipementier de VOLVO TRUCKS, "qualité" lors du déploiement d'un référentiel qualité produit chez JOHN DEERE ou "simulation" pour le bureau de calculs MECA.



Chargé d'affaire depuis 2011 au sein d'une société positionnée dans les secteurs de l'énergie et de la défense, je garde de mes années de professeur un vif intérêt pour les problématiques de formation et de gestion des connaissances.



Mes compétences :

Cotation fonctionnelle

Eurocodes

Éléments finis

Automobile

Conception mécanique

Matériaux