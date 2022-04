Fabien PALIN

Après plus de dix ans d’intermittence, en tant que comédien, technicien, metteur en scène et producteur auprès de compagnies grenobloises, j'affûte mon regard, affirme mes envies et me tourne en direction des montagnes de l’Oisans. Là, j'assure un soutien technique aux associations et festivals. Et je crée « on n’arrive pas les mains vides ». Ces rencontres furent l’occasion d’expérimenter le lien entre l’artiste, le spectateur, les habitants, la résidence de création et l'espace public.



En 2011, la commune de Mont de Lans (2 Alpes) me demande de mettre en œuvre un projet culturel pour les habitants à l’année, tout en demeurant à l’écoute d’un public touristique. Trois années se sont écoulées, une cinquantaine de spectacles, une vingtaine d’artistes soutenus dans leurs créations, et une résidence triennale de danse contemporaine avec la Compagnie Scalène ont animé ce village station.



Mes compétences :

Chargé de production

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Conduite de projet

Management

Communication

Conduite de réunion