Fabien PARDON

- Maîtrise des principaux documents d’aménagement du territoire : PLU, SCoT, etc,

- maîtrise des cadres réglementaires spécifiques:,Natura 2000, , code de l’urbanisme etc,

- conception et conduite de projet en partenariat,

- conception de base de données et de documents cartographique,

- Maîtrise des outils informatiques et cartographiques : Microsoft Office, Access, PostGreSQL, Adobe

Illustrator, MapInfo, ArcGIS, Quantum Gis, Seq-Eau V2, WampServer

- Maitrise langage Sql, notion langage PhP et JavaScript



- maîtrise des langues étrangères : Anglais – Niveau intermédiaire.



