Fabien PASQUINI

Spécialisé depuis 12 ans dans le domaine de la capture et de la gestion documentaire au sein de Spigraph.

J'emmène un support technique aux commerciaux, en tant qu'avant-vente en apportant des solutions sur des projets de dématérialisation (solution hardware et software).

J'assure aussi, le support après vente en clientèle, installation, paramétrage et formation des administrateurs et utilisateurs sur les scanners et les logiciels de numérisation , pour le sud et sur le reste de la France sur des projets spécifiques.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Acrobat

Kofax

Support client

Formation informatique

Logiciel documentaire

Capture documentaire

Configuration logicielle

Formation interne

Intégration

Avant vente

Traitement d'images