Fabien PEDEZERT

04/2017 = > lauréat de Le Village by Crédit Agricole d'Ille et Vilaine pour notre solution intelligente d'orientation scolaire et professionnelle Scolaire et Avenir

04/2017 = > membre officiel du Pôle de compétitivité à vocation mondiale Images et Réseaux

Après le label French Tech en 2016, la deuxième reconnaissance après 10 ans de travail pour lancer notre interface d'intelligence artificielle pour solutionner le problème de l'orientation scolaire pour les jeunes.

04/2017 = > nominé BFM Académie et BFM Business : sur 500 dossiers au national, seuls 50 furent retenus pour participer à la 12ème édition et nous sommes très content d'en être !



2017 : Quand l'innovation rend service à son orientation scolaire ! https://www.scolaireetavenir.com/

01/03 = > lancement de Scolaire et Avenir, la première plateforme de réseau-affiliés dédiée à la réponse aux 3 besoins des jeunes en orientation :

- Trouver son métier (innovation par méthode sémantique)

- Choisir son orientation (pour avancer stratégiquement)

- Ecrire son avenir (pour réussir ses études)



En conclusion, voie trouvée et donc réussite dans les études ... avec le sourire ! (et le soulagement des parents)



2016 août : lancement officiel d'ARRAKYS à Saint-Malo, centre de recherche en sciences humaines et sociales, pour la recherche fondamentale en sémantique, spécialisée dans le décodage des processus de raisonnement sémantique de l'intelligence humaine pour mieux développer les systèmes-expert d'intelligence artificielle en orientation tout au long de la vie.



2016 : après 24 ans de recherche fondamentale et 17 ans d'expérimentation, des résultats : https://www.scolaireetavenir.com/la-methode-semantique



2014 octobre : Invest RH incube à Esch sur Alzette - LUXEMBOURG son centre de recherche et d'innovation en AI dédié aux ICTe (intelligence artificielle pour les technologies de l'information et de la communication dans l'Education). C'est notre future tête de pont du déploiement multiculturel et multilinguistique en 2016 pour ses marques en orientation scolaire et professionnelle, en partenariat avec DediPresta de Lannion - France.

En même temps, Arrakys finalise son centre de recherche fondamentale en sémantique RH à Saint-Malo - FRANCE



Pour synthétiser mon parcours :

30 ans d'ingénierie des process innovants

24 ans de recherche fondamentale en sémantique

17 ans d'expérience en Business Model Innovation / en gestion d'entreprises et de ressources humaines, de développement et d'animation commercial comme de réseau.

19 ans d'expérience en mobilité et en développement des ressources humaines.

16 ans d'expérience en chasse de tête et en recrutement de tous niveaux.



Triple culture gestionnaire-développeur, mobilité RH et scientifique.

Auditeur GPEC Automobile depuis 1995

Auditeur GPECT pour tous secteurs d'activités en Territoire apprenant



Mes compétences :

GPEC

Restructuration

Ressources humaines

Orientation professionnelle

Reclassement

Audit

Gestion des carrières

TIC

Innovation

GRH

Veille technologique

Intelligence artificielle

Transfert technologique

Analyse sémantique

Analyse stratégique

Intelligence économique

Data mining