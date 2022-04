Fabien PELLEN

Je suis géologue spécialisé en sédimentologie, stratigraphie séquentielle et géométrie du remplissage des bassins sédimentaires.



J’ai choisi des postes et des stages qui m’ont permis de travailler sur le terrain (Alpes du Sud-Est, Cévennes, Massif Central, Massif Armoricain).



Ces analyses de terrain couplées à des analyses en laboratoire m’ont permis d’allier la recherche et son application à l’exploration.

J’ai par ailleurs développé des capacités linguistiques et je me suis intégré rapidement à différentes équipes et méthodes de travail.



Je suis mobile et j’ai de grandes capacités d’adaptation.



Je suis ouvert à toutes propositions, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

ArcGIS

Cartographie

Coupe

Échantillonnage

Géologie

Géologie de terrain

Hydrogéologie

Interprétation

Interprétation sismique

Pétrographie

Sédimentologie

sismique

Stratigraphie

Batch

Endevor

z/OS

MVS

JCL

Mainframe

COBOL

DB2