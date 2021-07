Fabien PELLETIER

20 ans dexperience dans la direction, la gestion, le retournement, le développement d'entreprises et la conduite du changement.



Competences cles:

Initier et conduire le changement

Analyser des problématiques, construire une vision et mettre en oeuvre un plan dactions

Répartir les tâches, fédérer ses équipes et déléguer

Créer de la valeur et dynamiser le commerce

Avoir une communication transparente en tout temps

Mettre en place des process pour améliorer lefficacité et la rentabilité de la structure

Un oeil sur les chiffres, lautre sur lhorizon

Anglais courant (postes à dimension internationale et employeurs US, NL et UK)

Fusion-Cession-Acquisition



Experiences majeures:

Retournement et cession d'une entreprise familiale pour assurer sa pérennité et celle de ses employés

Restructuration et retournement dune societe cooperative en organisant le negoce, en optimisant les fonctions operationnelles et en developpant laxe « services »

Mise en conformite reglementaire doutils de production

Refonte de la communication (logo, marques, site internet, extranet, publicite)

Negociations bancaires

Rationalisation et gestion de gammes

Creation et developpement de portefeuilles clients, negociation et signature de contrats cadres

Fusion intra et inter entreprises, cession de filiale, cession d'entreprise



Mes compétences :

Direction générale

Marketing

Achats

PME

Agriculture