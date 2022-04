Fabien PELTIER

Diplômé depuis 2011, j'assume les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine à la Société Générale.

Celles-ci m'amènent à animer le marché patrimonial d'un secteur constitué de trois agences et dix conseillers patrimoniaux.

A ce titre, ma principale mission est de coacher, former et manager mon équipe commerciale.



J'ai occupé par ailleurs en 2013/2014, un poste d'enseignant vacataire en Négociation ainsi qu'en Marketing pour l'université de Cergy.



Fort de ses expériences, j'ai développé des compétences que je souhaite aujourd'hui employer dans le domaine du conseil en management et organisation notamment dans le secteur bancaire.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Immobilier

Gestion de patrimoine

Rigueur

Ambitieux

Combatif

Enthousiaste

Esprit d'équipe

Consultant

Conseil