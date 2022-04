Fabien PENDARIES

Spécialiste de l'analyse des données (10 ans d'expérience), mes expériences variées dans la finance, le marketing et la santé notamment m'ont permis d'enrichir mes compétences en science des données.

Je me spécialise maintenant dans l'analyse des gros volumes de données sur Hadoop avec Spark (pyspark) et Scikit-learn.



Ouvert à l'international

Mes 8 dernières années professionnelles ont été tournées vers l'international, travaillant notamment dans une équipe basée à Londres lors de ma dernière expérience. TOEIC : 960/990



Missions

Je recherche des missions portant sur l'analyse des big data telles que la prédiction de comportements (achat web, fraude...), les systèmes de recommandation, le ciblage marketing ou l'analyse de sentiments.