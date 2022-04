Fabien PENNANECH

Je ne recherche aucun emploi car déjà pris à 100 % et même plus et heureux au possible... mais un réseau désireux d'échanger autour de la rééducation et réadaptation fonctionnelles des publics auxquels je me consacre moi même à savoir : adultes avec TSA profond et déficiences multiples associées (approche teacch aba éducation structurée) et adultes/personnes âgées avec polyhandicap sévère. De préférence des professionnels de la rééducation qui ne se découragent pas devant l'accumulation de restrictions fonctionnelles et qui gardent à l'esprit que nos patients valent bien toute notre implication et notre créativité ! Psychomotriciens, kinés, orthophonistes, podologues, orthoptistes, ergothérapeutes et même psychologues, infirmiers, éducateurs...vous êtes les bienvenus :) Leur moindre petit pas est notre plus grande des victoires !



