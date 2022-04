Fabien PEREZ

Homme de 31ans, dynamique, avec un bon relationnel client. Je sais être à l'écoute et répondre a une demande, un besoin.

Utilisateur (depuis plus de 10 ans) et formateur sur le logiciel de CFAO "TOPSOLID", je suis confronté à plusieurs secteurs d'activités tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie, le bâtiment, l'agencement, le composite... et bien d'autres. J'accompagne mes clients, les aide à devenir indépendant sur ce logiciel.



Je forme aussi bien des dessinateurs / projeteurs / designers...

Mais aussi des opérateurs sur machines outils (Fraiseurs / tourneurs).

J'ai des compétences de dessinateurs (pièces aéronautique, charpente, tôlerie / chaudronnerie, mobilier / agencement... ) mais aussi de FAO, 3 axes et 4/5 axes positionnés ainsi que tournage.



Autonome et organisé, je me déplace dans tout le sud ouest à la rencontre de mes stagiaires.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Cohésion en équipe

Mobilité

Réseaux informatiques & sécurité

Dessin industriel

Contact client