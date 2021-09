Fabien Perrussel

Mon parcours et ma personnalité :



- une FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

Mon parcours universitaire, approfondi en Droit Européen, Science Politique et Histoire Economique, et complété par une formation en Journalisme et Communication et des expériences réussies dans la communication externe et institutionnelle et la collaboration d'élus, a fait de moi un spécialiste dans des domaines très différents en lien direct avec le monde de l'entreprise, l'enseignement, les médias, l'administration publique d'Etat et territoriale, l'Europe et la sphère politique, que j'ai pu approcher et appréhender en 8 années d'études supérieures et 12 années d'expérience professionnelle dans la communication et la collaboration d'élu(s).



- un PERFECTIONNISME et une POLYVALENCE DANS L'ACTION

D'un caractère posé et d'une nature tout à la fois réfléchie et réactive, je suis perfectionniste dans tout ce que j'entreprends et sais m'adapter à un contexte, ainsi qu'à des missions, donnés ou évolutifs.



- des COMPETENCES RELATIONNELLES

Je ne crains ni le travail individuel, ni le travail en équipe, ni, par conséquent, l'évolution au sein d'un cercle restreint comme au sein d'une grande structure.

Je pense même qu'une vie professionnelle et personnelle réussie résulte d'un dosage équilibré entre responsabilité individuelle et action collective.

Je suis de surcroît quelqu'un qui apprécie l'échange (d'autant plus si celui-ci est constructif) dans le travail et en société.



J'espère que ma personnalité et mon profil, alliant :

- une solide culture générale, que j'ai la volonté d'entretenir et faire progresser ;

- une connaissance approfondie des milieux et comportements institutionnels ;

- un sens managérial de l'organisation et de la gestion de projets et de budgets, assorti de ce qu'il faut comme conscience de l'environnement social et humain dans lequel nous évoluons et qui nous fait évoluer ;

- une spécialisation méthodologique dans les domaines de la science politique, de l'information et de la communication ;

- et tout autant un besoin qu'une capacité à être utile pour notre pays et les acteurs en tous genres qui l'animent et le dynamisent ;

sauront retenir votre attention, voire m'attirer votre sympathie.



Aussi, je suis impatient de vous compter parmi mes nouveaux contacts et de faire davantage votre connaissance, sur le fondement de l'adage "il n'est de richesses que d'hommes", auquel j'ajouterai "et de femmes", et que je prolongerai en disant que cette richesse humaine n'est pas le simple fait de la quantité, du nombre, mais de la qualité, au sens de la double compétence humaine (savoir-être) et de fond (savoir-faire et faire-savoir).



Bien cordialement,



Fabien Perrussel



Mes compétences :

Communication