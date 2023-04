Fabien PEUCHAMIEL

Implantation, dimensionnement, coût de système constituant le SSI

Suivi technique de chantier et la mise en service d’un SSI, suivant règlementation du 25/06/1980, NFS 61970 / NFS 61932/ R7, sur les matériels, Siemens, Def,

Paramétrages, essais, réception technique d’une installation SSI

Conseil client de l’étude SSI.

Maintenance curative et préventive d’une installation.

Sur site Airbus Toulouse.



Mes compétences :

SAV

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Maintenance

Gestion de la relation client

Management

Autocad