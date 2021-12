Fabien RICHERDT

Février 2017 à aujourd'hui : contremaître maintenance. Usine DRT (CDI)



Avril 2016 à Décembre 2016 et Avril 2015 à Octobre 2015:

Technicien méthodes - Préparateur de travaux. Usine DRT (mission intérimaire 9 mois)

-visite de chantier pour quantifier la charge de travail et le personnel nécessaire

-lecture de plan machine et conception de schéma ISO de principe

-utilisation de logiciel GMAO pour lancer les travaux et le suivi de pièces

-formateur GMAO ( infor EAM), suivi de la priorisation des travaux



Novembre 2015 à Mars 2016

Mécanicien maintenance industrielle Usine TEMBEC (mission intérimaire 5 mois)

-réparation pompes et réducteurs en papeterie

-lecture de plans, prise de cotes, recherche de panne et solution



Novembre 2014 à Mars 2015

Mécanicien maintenance industrielle Société ENDEL (mission intérimaire 5 mois)

-maintenance et mécanique industrielle



Mai 2014 - Novembre 2014

Technicien méthodes - Préparateur de travaux - Usine DRT (mission intérimaire 6 mois)

-visite de chantier pour quantifier la charge de travail et le personnel nécessaire

-utilisation de logiciel GMAO pour lancer les travaux et le suivi de pièces

-lecture de plans machines et conception de schéma ISO de principe, analyse de solutions



Avril 2011 à Mai 2014

Mécanicien maintenance industrielle - Société ENDEL (missions intérimaires)

-réglage roulement

-lignage machines tournantes

-maintenance de machines tournantes (papeterie, scierie)

-réfection réducteur, pompe, suppresseur, moteur



Avril 2010 à Mars 2011

Technicien méthodes - Usine DRT (mission intérimaire 12 mois)

-étude de risque norme ATEX

-développement dun suivi de maintenance de machines tournantes (pompes, agitateurs, convoyeurs, ventilateurs) en milieu chimique

-planification de plan de maintenance et gamme de lubrification

-préparation des tournées de contrôle.



Juillet 2007 à Juillet 2013

Chauffeur de la caravane du Tour de France. Société Pierre Blanche et Live meetings (CDD).



Mes compétences :

maintenance, lecture de plan, analyse de solution

adobe, GMAO, pack office, solidworks

SolidWorks

Mécanique

Informatique