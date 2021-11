Fabien SANDRA

Durant mon doctorat à l’Institut Européen des Membranes à Montpellier (France) sur « L’Elaboration de matériaux céramiques poreux à base de SiC pour la filtration et la dépollution » développé avec le support financier de PSA Peugeot Citroën et l’ADEME, , j’ai étudié la voie polymère précéramique pour mettre en place un revêtement céramique poreux intégrant une phase catalytique au sein des canaux des filtres à particules diesel, afin d’optimiser la filtration, et de permettre la régénération des filtres par oxydation des suies. Dans un second temps, j’ai élaboré des matériaux à porosité hiérarchisée en couplant la voie polymère précéramique avec les techniques de nanocasting et moules sacrificiels.



☑heterogeneous catalysis ☑polymer-derived ceramic route ☑nanocasting ☑sacrificial template techniques ☑microemulsion ☑coatings ☑ceramics ☑porous materials



Par la suite, ma position en tant qu’assistant de recherche dans le groupe du professeur Kaskel, en Allemagne à l’Université Technique de Dresde, m’a permis de développer mon expertise pour la synthèse de nanoparticules en travaillant sur différents procédés. J’ai étudié une grande variété d’oxydes et oxydes mixtes, avec un accent mis sur l’élément Zn, que j’ai intégré par électrospinning dans des fibres textiles pour la réalisation de filtres pour cartouches de masques à gaz pour la capture de gaz nocifs.



☑heterogeneous catalysis ☑microemulsion ☑solvo/hydrothermal synthesis ☑sol-gel ☑oxides and mixed oxides ☑H2S ☑CO ☑CH2O ☑textile fibers ☑filter materials



Actuellement, mon poste au CEA en tant qu’Ingénieur de recherche est accès sur l’élaboration de formulations pour l’impression 3D à base de polymères précéramiques, ainsi que sur la réalisation de revêtements de protections multifonctionnelles.



☑formulation ☑impression 3D ☑polymères précéramiques ☑revêtements



Les différents partenariats avec des industriels durant ma carrière m’ont permis d’apprendre à répondre aux obligations qui en découlent (respect des délais, coûts et spécifications) tout en respectant les responsabilité universitaires (communications orales, publications scientifiques). Mes expériences m’ont permises de développer un esprit scientifique précis et rigoureux, avec le sens du détail, et un goût pour la découverte et la réflexion personnelle tout en montrant une bonne adaptabilité pour évoluer dans de nouveaux environnements et équipes internationales. Par l’intermédiaires de ces expériences j’ai pu être formé à un grand éventail de technique de caractérisation et mises en forme.



J’aimerais poursuivre dans la continuité de ma carrière tout en élargissant mes futures perspectives de travail.

Des expériences et un savoir que j’aimerais apporter à une entreprise.



