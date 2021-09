Fabien VALDANT

Titulaire d'un BTS comptabilité et gestion des organisations, je recherche un poste d'aide comptable, d'assistant comptable ou de secrétaire comptable.



Mes compétences professionnelles m'ont permis de travailler au sein d'un cabinet d'expertise comptable et d'effectuer des enregistrement comptables (achat, vente, banque, caisse, salaire, TVA) pour diverses structures au secteur d'activité varié. J'ai également travailler au sein d'Harmonie Mutuelle (la première mutuelle de France) où j'ai pu élargir mes horizons.



Efficacité, sens de l'organisation, adaptabilité, rigueur, discrétion, autonomie et ponctualité sont mes qualités.



Mes compétences :

Ciel Compta

CCMX

Quadratus

Anael

Microsoft Office

Infinite

GED

ACDC

Outlook