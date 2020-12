Fabien VET

A2 Dirigeants a été crée en 2015 pour aider les dirigeants des TPE/PME/PMI à trouver les meilleures solutions commerciales opérationnelles pour répondre à leurs objectifs de croissance et de pérennité.



Plus de 30 solutions ont été élaborées pour être facilement opérationnelles : elles sont soit gratuites, soit sur mesure - en présentiel ou à distance - soit packagées et directement téléchargeables pour vous rendre autonomes.