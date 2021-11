Fabien VIALLOUX

Bonjour, soyez les bienvenus sur mon profil.



Je suis diplômé en agronomie, avec la spécialisation Expertise Agro-environnementale et Conduite de Projets. Je m'intéresse tout particulièrement à l'entomologie, l'apiculture, l'étude et la conservation de la biodiversité. Lors de ma formation à l'IUT Génie Biologique Clermont 1, j'ai également découvert l'agroécologie et l'ingénierie écologique, ainsi que les méthodes de protection des cultures alternatives aux produits phytopharmaceutiques, comme le biocontrôle.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunés professionnelle.



J'ai auparavant occupé le poste de technicien agronome en production, puis de chargé de mission apicole-agricole, dans lesquelles j'ai développé mes compétences en agronomie, apiculture, recherche et en expérimentation. Je me suis orienté vers la protection des cultures, l'expérimentation et en particulier vers les moyens de lutte biologiques et les systèmes de protection et production intégrée, avec un intérêt poussé pour l'écologie, les insectes ravageurs et auxiliaires, et la dynamique des populations.

Il y a 13 ans, j'ai découvert l'apiculture grâce à la session apicole enseignée au Lycée agricole Henri Queuille de Neuvic, et depuis je suis très sensible aux rôles des insectes dans les services écosystémiques et au maintien de la biodiversité en général.



Je bénéficie d'une expérience dans la recherche agronomique, qu'il s'agisse de travail de terrain ou en laboratoire. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à mon profil.



Profil complet sur la base de profil :

http://www.linkedin.com/profile/view?id=305336259&trk=nav_responsive_tab_profile_pic



Mes compétences :

Audit

Naturalisme, écologie

Conduite de projet