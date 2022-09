Fabienne BACHERÉ

J'ai développé une expérience dans le domaine de la création graphique au sein de plusieurs agences de communication au service d'annonceurs tels que: Viasanté, Groupe Lallemand, Fortil, Air Tahiti Nui, La Banque de Tahiti, Bouygues Immobilier, La maison de la Perle... Et chez les annonceurs pour Wonderbox (Coffret cadeau) et Les Jardins de Gally (Agriculture et Paysagisme).

Un parcours à 360° qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision et une compréhension absolues de mon métier et de ses contraintes.

Créative, dynamique, rigoureuse, curieuse, dotée d'un sens de l'esthétisme et d'un esprit d'équipe, jai fait mes preuves dans différentes missions qui mont permise d'acquérir une excellente maîtrise du poste de graphiste/DA.

Passionnée par le design et des nouvelles technologies, je souhaiterais aujourd'hui mettre à profit mon expérience et mes compétences au sein dune entreprise, je serais heureuse de pouvoir collaborer avec vous et de me joindre à équipe dynamique.