Fabienne COSSE

Passionnée d'immobilier avec des idéaux sur le métier, je me suis lancée à mon compte il y a bientôt 6 ans ans comme agent immobilier indépendante !

En 2010, forte de 3 ans d'expérience et après une formation dans une école reconnue, j'ai obtenu ma carte professionnelle d'agent immobilier, gage de sérieux pour mes clients.

Habitant le secteur de Bain de Bretagne, y travaillant depuis 10 ans et ayant réalisé de nombreuses transactions, je connais parfaitement le marché et tente d'estimer et de vendre au mieux les biens qui me sont confiés en expertise. Plus de 600 clients ont concrétisé leur projet par l'intermédiaire de COSS'IMMO !



L'idée de COSS'IMMO est très simple :

Une commission fixe de 5000 € TTC quelque soit le prix de vente pour permettre au plus grand nombre de s'entourer d'une professionnelle dans son projet immobilier !

D'un coté je ne pénalise pas le vendeur et de l'autre, l'acquéreur a un meilleur budget à consacrer à sa recherche !



Les clients sont reçus dans un bureau propice aux échanges, à la découverte et à la concrétisation de leur projet.



Je travaille avec passion, je la transmets et accompagne tout au long de leur achat ou de leur vente mes clients espérant leur donner pleine satisfaction !



Mes compétences :

Agent immobilier

Immobilier

Transactions immobilieres

Vente