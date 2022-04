Fabienne COUPRIE DE CHAZELLES

Dans le cadre de mon métier, je suis amenée à travailler sur une multitudes de missions Paie et Administration du Personnel (10 à 2000 paies).



- Traitement de la maladie : saisie dans la GTA, attestations de salaire (maladie, maternité, mi-temps thérapeutique...), contact CPAM et/ou salariés, régularisations paie...

- Administration du personnel

- Gestion et administration de la paie

- Tests et recettes

- Déclaratifs



Connaissance et utilisation des différents logiciels :

- ADP

- Teams'RH

- Cegid

- (...)



Mes compétences :

Recrutement

Communication interne

Formation

Administration du personnel

Management

Paie paie