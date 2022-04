Fabienne CROZIER

Forte d'une expérience de 7 ans en communication.

ce qui m'anime mettre en lumière la stratégie de votre entreprise.

ce que j'aime dans la communication, chaque jour se suit et ne se ressemble pas.

Mes compétences :

Communication : Animer les Relations de presse et réseaux sociaux, Assurer le lancement des nouveaux produits, Être à l’écoute des nouvelles tendances.

Logistique : Planifier des événements, Négocier avec les fournisseurs.

Gestion de projets : Commercialiser des programmes, Piloter des équipes pluridisciplinaires et gérer des ressources.



Coordination de projets

Adobe Creative Suite 5

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Communication externe