Fabienne D'EYSSAUTIER

Je suis en poste comme Contrôleur de Gestion à la FRANCAISE DES JEUX à Vitrolles (dép. 13) où je travaille sur la mise en place d'une méthode de répartition des coûts de type ABC.



Mon précédent poste chez VYGON (dép.95 - matériel médical) consistait à piloter le projet de déploiement de la méthode ABC d'analyse des coûts au sein du Siège et des usines du groupe.



Auparavant, j'ai travaillé 10 ans (2001-2011) en tant que CONTROLEUR DE GESTION PROJET au sein du groupe ALSTOM POWER (Projets long terme de construction de centrales électriques - Montants gérés 1.5 Milliards d'Euros).

Ma dernière mission chez ALSTOM m'a conduit en AFRIQUE DU SUD où pendant 3 ans, j'ai assuré la RESPONSABILITE DU CONTROLE DE GESTION D'UN PROJET de construction de centrale (1.5 Mds € - Equipe de 3 personnes)

Ma fonction consistait à mettre en place les outils financiers nécessaires à la bonne marche du Projet; contrôler la fiabilité et la cohérence de la situation financière du projet (contrôle des coûts et du budget, contrôle des principaux indicateurs et élaboration de tableau de bords, préparation et présentation des états financiers à la DG France, organisation du processus de facturation client et validation des paiements fournisseurs, gestion des Risques et Opportunités à long terme);

J'avais un rôle d'encadrement des personnes travaillant sur la gestion financière du projet, de coordination des contrôleurs des entités participantes au projet, et de conseil auprès des Chefs et Directeurs de projet.



Précédemment chez ALSTOM POWER HYDRO à Levallois-Perret, j'ai occupé le poste de BUSINESS CONTROLLER; et de CONTROLEUR DE GESTION PROJET.



En 1999, j'ai débuté ma carrière dans le domaine de la LOGISTIQUE- TRANSPORT; tout d'abord chez un transitaire aérien (SDV Groupe Bolloré à Lyon) comme employé au SERVICE CLIENT, puis comme PLANIFICATEUR LOGISTIQUE chez SANOFI (industrie pharmaceutique).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance

Methode ABC