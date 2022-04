Fabienne DAERON

Avec toujours le souci de confirmer des compétences et d'acquérir de nouveaux talents, depuis plus de 15 ans, j'exerce le métier d'assistante et de secrétaire.



Ma capacité de gérer plusieurs missions en même temps, mon dynamisme et sens du collectif font de moi une collaboratrice appréciée de ses collègues et reconnue par ses supérieurs hiérarchiques.



Aujourd'hui, je suis en veille active et prête à saisir toute nouvelle opportunité professionnelle.