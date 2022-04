Fabienne DE RAM

Forte de plus de 20 années d'expérience en tant que Conjointe collaboratrice, j'ai évolué dans le secteur du commerce des métiers de bouche et de la réparation automobile.



Je suis spécialisée dans la comptabilité, la gestion et l’accueil des clients.



Tout au long de ma carrière, mon rôle a toujours consisté à seconder mon mari dans nos différents commerces.



Polyvalente, rigoureuse, organisée et ayant le goût du travail en équipe, je mets aujourd'hui mes nombreuses compétences et mon savoir-faire au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Comptabilité

Commerce

Aptitudes relationnelles

Gestion