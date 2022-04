Fabienne DE SILÈS

Je suis Psychopraticienne, Sophrologue et membre de la Société de Psychanalyse Intégrative de Paris.

Je conduis de psychothérapies, psychanalytiques, psychocorporelles, à médiation artistique.

Je travaille en consultation individuelles et/ou groupales.

J'anime des ateliers d'écriture thérapeutique, et des ateliers psychothérapeutiques à médiation plurielle.

https://fdsiles.wixsite.com/monsite



J'interviens parallèlement en tant que formatrice, à l'Ifen auprès des élèves éducateurs spécialisés, dans des RAM auprès des assistantes maternelles et des personnels de la petite enfance.



J'ai travaillé en tant qu'accueillante dans une Maison verte (dispositif selon Françoise Dolto) .



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Enfance

Ecriture

Communication

Animation de formations

Créativité

Analyse

Sculpture

Ecoute