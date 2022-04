Fabienne Dehais

Directrice / chef de projet / consultante



Planification stratégique territoriale et urbaine - Développement durable (Agendas 21 - PCET - RSO/RSE) - Coopération internationale





Mes compétences :

Coopération internationale

Communication

Stratégies urbaines et territoriales

Développement durable

Management de projets et d’équipes