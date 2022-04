Fabienne DELFOUR

Je suis à la tête d'un organisme de formations en comportement animal, spécialisé sur la relation homme-animal et le bien-être animal.

En parallèle, je dirige des recherches sur le comportement et la cognition de l'animal, son bien-être et la relation homme-animal.

J'interviens dans des master et DU pour y enseigner l'éthologie, la cétologie, le bien-être animal et la relation homme-animal.

Je fais partie de plusieurs comités scientifiques sur le bien-être animal.

Mes compétences :

Chercheur

Éthologie

Formatrice