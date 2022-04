Fabienne DELMEIRE

Je suis responsable d'une équipe de sept conseillers en Gestion de Patrimoine.

Nous intervenons sur un réseau de plus de soixante points de vente (Secteurs Métropole lilloise et Lys Pévèle Mélantois) en appui des caisses locales.

Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est de pouvoir faire progresser mon équipe sur un plan technique et commercial. Ma vision du métier est de privilégier l'approche globale et d'être en permanence dans un rôle de conseil auprès de mes clients, particuliers et chefs d'entreprise.



Je donne par ailleurs des cours au CFPB (Master 2 Gestion de Patrimoine et Licence Conseiller Clientèle Expert) depuis 2008.



Mes compétences :

Conseil

Conseil juridique

Gestion de patrimoine

Juridique

Management

Animation d'équipe