Fabienne DEMEY MARIE

Photographe professionnelle disponible pour toute mission Evènementiel, soirée entreprises, réunion commerciale... Consultez moi pour avoir un devis de mes prestations.



Je suis également disponible pour animer des ateliers photo pour vos collaborateurs dans le but de redynamiser des équipes et les ressouder autour d'un thème un peu moins habituel.



Et surtout n'hésitez pas à faire appel à mes compétences pour actualiser votre photo de profil apparaissant sur les réseaux sociaux, de grâce abandonnez votre tel portable ! L'image que vous véhiculez est la première impression de vos contacts sur votre profil.



Mes compétences :

Photographe professionnelle