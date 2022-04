Fabienne DESCOUTURES

Depuis vingt-sept ans dans le domaine de la communication, je propose mes services à différents niveaux de la chaîne graphique.



- communication sans stéréotype de sexe ;

- conseils graphiques ;

- rédaction ;

- secrétariat de rédaction

- corrections, relectures ;

- conseils et suivis de fabrication.



Mon souci constant est qu'à demande précise, j'apporte des solutions optimales afin de réaliser, ensemble, le support le plus satisfaisant pour vous, en termes de coût, de contenu, et d'image.



Mes compétences :

Communication

Conception rédaction

Coordination éditoriale

Réécriture

Secrétariat de rédaction

Suivi de fabrication

Communication non genrée

Suivi de projet

Relecture print et web