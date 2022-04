Fabienne DESTRIBATS

Créée il y a 12 années, ACES PARTNERS a pour but de proposer des services en communication et évènementiel à des PME et associations qui n'ont pas les moyens humains et financiers d'avoir ce type de service intégré.

Bien implantée dans le monde de l'architecture commerciale, j 'ai développé une filliale "ACES PARTNERS RECRUTEMENT" me permettant de mettre en oeuvre une partie de ma formation initiale et de répondre aux demandes tant des enseignes de la distribution que des cabinets d'architecture en matière de recrutement.



Mes compétences :

Architecture

Architecture commerciale

Commerciale

Communication

Réactivité

Recrutement