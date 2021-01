Fabienne DOUKI (ROSSI)

Après plus de 25 ans d’expériences dont 10 ans en conseil , je vous propose des prestations en Qualité, Santé Sécurité au travail, Environnement, Management du Risque et Management de l'énergie.



Aujourd'hui, vous vous posez des questions sur les thèmes de la RSE tels que:

Quelle Valeur ajoutée puis-je apporter à mes clients et donneurs d'ordre en intégrant des principes du développement durable?...

Laissez-moi vous exposer quels bénéfices vous pourriez obtenir.



Vous avez besoin d'un responsable QSE, RSE externalisé : je peux intervenir quelques jours par mois en fonction de vos besoins, pour une durée déterminée.



N'hésitez pas à me contacter au 06 89 35 41 67 ou par e-mail contact@ecoavenirconseil.com

Venez visiter mon site: http://www.ecoavenirconseil.com



Venez voir aussi mon réseau et recommandat



Mes compétences :

Responsabilité sociétale RSE RSO

Veille réglementaire

Développement durable

REACH

Formation

Management de la santé et de la sécurité au t

Management de l'environnement (ISO 14001, ...)

Management de la qualité (ISO 9001,...)

OHSAS 18001

Certification MASE UIC

Norme ISO 9001

Norme HSE

UN Global Compact

Norme ISO 14001

Audit interne

IPRP Organisationnel et Technique

Document Unique

Pénibilité