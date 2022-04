Je m'appelle Fabienne Douvry j'ai 28 ans et je suis maman de 2 petits garçons.

Je suis détentrice du permis B et possède un véhicule, je me situe sur montluçon.

Je suis actuellement en congé parental mais je souhaite reprendre une activité.

Je recherche un temps plein et minimum d'une durée de 6 mois, pas moins, un CDI serait bien évidemment le bienvenu pour concrétiser mes projets personnels.

J'ai beaucoup travaillée en grande distribution (caisse, mise en rayon, serveuse au rayon traiteur, inventaire...) Je suis donc polyvalente dans ce domaine et en ce qui concerne la mise en rayon je sais également me servir des transpalettes manuel et électrique, ainsi que du gerbeur.

J'ai également travaillée un an au standard d'une radio locale avec également un peu d'antenne.

Je suis ouverte a toute proposition et je suis prête à être formée pour toute nouvelle opportunité.