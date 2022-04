Fabienne DRAGIN

Je suis Docteur Ingénieur Matériaux. J'ai acquis durant mes expériences professionnelles une expertise en nanomatériaux et microélectronique. J'ai une experience de quatre années en gestion de projets innovants. J'ai des compétences en contrôle de fabrication et du suivi de production,en mise au point de tests de caractérisation et de contrôle de fiabilité de produits. J'ai travaillé au sein d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles en France et au Canada. Je recherche actuellement un poste d'ingénieur Matériaux en R&D dans l'industrie des hautes technologies (Nanotechnologie, Matériaux pour industries de pointe ...) en France.



