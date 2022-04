Fabienne DUCLOS

ARTEVA, spécialisée dans les échanges de données informatisés intra et inter-entreprises, offre une gamme complète de produits et services aux sociétés de toute taille et de tout secteur d'activité.



Nos atouts :

Une organisation à votre service, dynamique et spécialisée dans les échanges de données informatisés:

- un pôle Projet avec 6 Chefs de Projet et Consultants, experts TradeXpress,

- un pôle R&D s'appuyant sur les nouvelles technologies pour vous proposer des produits robustes et innovants,

- un Support de qualité assuré par nos Chefs de Projet,

- un pôle Hébergement pour sécuriser vos échanges de données,

- un pôle Commercial à l'écoute de vos besoins.



Nos domaines d'expertise :

- Gestion de projets EDI : Conseil en architecture, Rédaction des accords d'interchange/mapping, Paramétrage des flux, Coordination interne et externe des déploiements,

- Plateforme TradeXpress: Audit, Formation, Migration, définition de Processus, Programmation RTE, TMA, MCO,

- Formations: XML et EDI.



Nos Produits :

- Orchestrade: Plateforme EDI en mode SaaS pour l'hébergement de vos flux EAI/EDI,

- Appliva: Solution WebEDI multi-enseigne GSA/GSB et Portails Web Collaboratifs,

- DémaTek: Dématérialisation fiscale des factures en mode SaaS.



Mes compétences :

B2B

Dématérialisation

Dématérialisation Fiscale

EAI

Edi

EDIFACT

ETL

Tradexpress