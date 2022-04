Fabienne DUHEM

Forte d’une expérience de plus de 15 années dans des fonctions d’assistanat, dotée d’une bonne plume, d’un grand sens du service, pourvue d’un excellent relationnel, tout en sachant faire preuve de discrétion et de réserve, réactive, dynamique et ouverte, je sais gérer les priorités, optimiser mon temps de travail et faire preuve de souplesse. Je suis capable de m’adapter rapidement à toutes situations et de prendre la mesure des tâches qui me sont confiées, j’ai le goût de l’investissement et du travail bien fait, je sais aussi être force de proposition sur les sujets stratégiques relevant de la sphère professionnelle.





Mes compétences :

de la rédaction et de la diffusion d’une revue int

> Mise en place de réunions

> Aisance rédactionnelle (écriture de discours

de mails)

> Suivi de dossiers de développement

de dossiers personnels (comptes bancaires

> Gestion d’agenda complexe

organisation et suivi de rendez-vous

d’articles

de comités de direction et rédaction du compte-ren

> Organisation de déplacements et de séminaires

(France et étranger)

rédaction de courriers

organisation d’évènements grand public

> Opérations de communication externes et interne

> Suivi de l’élaboration

employés…) > Encadrement d’équipes